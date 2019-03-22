Лукашенко о работе в предвыборные годы: надо сделать то, что останется навсегда

22 марта, Барановичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует вертикаль власти на эффективную работу в предвыборные годы. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо стараться завоевывать доверие людей. Тем более в эти два года, когда мы будем сдавать экзамен. Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя. Надо сделать то, что останется навсегда", - подчеркнул белорусский лидер.

Никто не скрывает того факта, что в предстоящие два года - в преддверии президентских и парламентских выборов - будет вестись напряженная работа, добавил Александр Лукашенко. "Но будем работать так, чтобы это осталось и после предвыборной кампании, чтобы нас люди не упрекнули в том, что мы в канун каких-то политических событий, прежде всего выборов, что-то такое сделали, чтобы подсластить людям жизнь, а потом о них забудем. Этого никогда не было и не будет! У нас иная политика", - заявил глава государства.

Президент добавил, что подобные встречи с активами регионов впредь будут традиционными. "Мы будем уделять серьезное внимание развитию районов, малых и средних городов. И прежде всего это будет связано с необходимостью обеспечить равномерное распределение производительных сил в стране", - сказал он.-0-