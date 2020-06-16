Лукашенко о развитии Беларуси: жить можно, надо только чтобы побыстрее все вышли из пандемии

16 июня, Гродно /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит хорошие возможности для экономического развития страны и в том числе связывает их со скорейшим выходом мира из пандемии. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси", - подчеркнул Президент.

Что касается сельского хозяйства, Александр Лукашенко констатировал, что погодные условия в нынешнем году пока складываются как нельзя лучше. "Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время", - отметил он.

"Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье - молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача", - сказал белорусский лидер.

Он добавил, что теперь надо уделить внимание заготовке кормов, подготовиться к уборке хлебов и овощей.

Обращаясь к присутствовавшему председателю концерна "Белнефтехим" Андрею Рыбакову, глава государства сказал: "Если он не подведет нас еще с углеводородами… Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти".

Александр Лукашенко упомянул, что недавно говорил по телефону с Председателем КНР Си Цзиньпином и отметил, что основная проблема для Беларуси - это экспорт. В этом плане китайский лидер пообещал свою поддержку в поставках белорусской продукции в эту страну. "Надо поставлять на китайский рынок. Это огромный рынок, и они готовы. Они очень оценили нашу поддержку по коронавирусу, которую мы оказали им первыми в самом начале. Очень поддерживают то, как мы ведем эту борьбу с коронавирусом", - сказал Президент. Кроме того, Китай готов делиться своим опытом в плане противодействия пандемии, врачи и министерства здравоохранения двух стран находятся в постоянном контакте.

Вместе с тем глава государства отметил, что есть интерес в мире и к белорусскому опыту. "То ли Всемирный банк… Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то $90 млн, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 млн. Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем", - сказал Александр Лукашенко.

"Такая ситуация. Ни в коем случае нельзя расслабляться", - добавил белорусский лидер.

Перед встречей с активом области Президенту доложили о строительстве в Гродно различных общественных и социальных объектов, в том числе в сфере здравоохранения. Речь также шла о развитии в городе дорожной сети, сооружении объездной кольцевой транспортной магистрали. Александр Лукашенко поддержал эти проекты, пообещав, где необходимо, помочь с поиском финансовых средств.-0-