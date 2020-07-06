Лукашенко о развитии отношений со Словакией: мы готовы идти на более глубокое сотрудничество

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова идти на более глубокое сотрудничество в отношениях со Словакией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словакии в Беларуси Йозефом Мигашем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что между странами складываются очень хорошие отношения, вместе с тем в развитии торгово-экономического сотрудничества имеется еще большой потенциал. "Согласитесь, основной показатель - $220 млн товарооборота - это совсем немного, - сказал он. - Но если учесть, что вообще никакого не было товарооборота в свое время, этот рост - он значительный. Но мы можем больше, мы готовы сотрудничать самым тесным образом со Словакией, мы готовы по многим направлениям учиться у вас (а у вас есть чему учиться, начиная от спорта и заканчивая вопросами промышленного развития). Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество".

Йозеф Мигаш во время встречи

Президент отметил опыт работы Йозефа Мигаша в различных сферах и предложил в будущем продолжать сотрудничество. "Вы в своей жизни были не только общественным деятелем, но и продвинутым бизнесменом, - сказал Александр Лукашенко. - Думаю, что мы очень многое можем сделать, в том числе и с вашей помощью. Мы открыты для этого сотрудничества. Если у вас лично будут какие-то предложения, если и дальше жизнь будете связывать с бизнесом, производством, знайте, что в Беларуси найдется место для создания и развития того направления, которое вы сочтете нужным".

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Словакии устойчиво развивается. Товарооборот по итогам 2019 года достиг $226 млн, увеличившись почти на 7% по сравнению с 2018-м, в том числе экспорт - $114 млн, импорт - $112 млн. По данным за январь-апрель этого года, товарооборот составил $63,4 млн. Беларусь экспортирует в Словакию в основном приборы и устройства для медицины, проволоку из черных металлов, нефтепродукты, полиамиды, тракторы. Из Словакии импортируются легковые автомобили и запасные части к ним, кукуруза, двигатели внутреннего сгорания, пищевые продукты.

Владимир Макей и Йозеф Мигаш

За 2019 год Беларусь существенно нарастила экспорт услуг в Словакию, преимущественно транспортных и компьютерных, - до $17,7 млн, что на 18,9% больше уровня 2018-го.

Объем инвестиций в экономику Беларуси на 1 января текущего года составил $5 млн, в том числе прямых - $4,6 млн. В стране действуют 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала.-0-

Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины Дипломат удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией.

Мигаш: Беларусь и Словакия могут удвоить товарооборот "Если поднимемся до 500 млн евро - это будет адекватно тому, что может и заслуживает как одна, так и другая сторона", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш.