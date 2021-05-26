Лукашенко о реакции на инцидент с госфлагом в Риге: такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы парламентариев на встрече в Овальном зале, высказался на тему популяризации государственных символов, и в том числе коснулся инцидента со снятием государственного флага Беларуси в Риге, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание на то, что в плане популяризации государственных символов искусственно время нельзя ускорить, но такие ситуации, как в Риге, вызывают у граждан всплеск патриотизма и уважение к национальным символам.

Александр Лукашенко отметил: министр иностранных дел Латвии и мэр Риги заменили белорусский государственный флаг на бело-красно-белую символику, даже не подумав, кому это выгодно, и подавляющее большинство латышей не поддержало эти действия.

"Вот такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма и преданности. Мы становимся государственными людьми, народом", - подчеркнул глава государства. Вместе с тем Александр Лукашенко отметил: ничего хорошего нет, например, во взаимном отъезде дипломатов из посольств Беларуси и Латвии.

Глава государства отметил важность активной популяризации госсимволов на регулярной основе. Важно, чтобы можно было по доступной цене приобрести себе эти символы.

"Мы должны созреть к этому. Надо искоренять "абыякавасць", если мы хотим быть народом, суверенным и независимым государством. Активнее надо быть", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко