Лукашенко о санкциях: это попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на ресурсы

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко считает санкции в отношении Беларуси бесцеремонными попытками устранить конкурентов и наложить лапу на ресурсы. Об этом Президент заявил во время выступления на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что взаимодействие Беларуси и России происходит на фоне роста напряженности на международной арене, где пока превалируют деструктивные тенденции. В частности, серьезным испытанием на прочность и проблемой номер один стала пандемия. "В этих условиях Россия и Беларусь делают все возможное, чтобы ее остановить. Мы видим, что расслабляться пока рано. Однако уверен: общими усилиями мы справимся", - заявил Александр Лукашенко.

Он еще раз поблагодарил Президента России за оказанную поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь стала первой страной, которой Россия пообещала поставить разработанную вакцину. Более того, белорусской стороне была предоставлена технология производства вакцины. "Еще раз, Владимир Владимирович, от имени белорусского народа публично благодарю вас не только за то, что вы вовремя, в срок поставляете обозначенные объемы вакцины, но и передали нам технологию производства. И мы успешно работаем, производя в месяц более полумиллиона доз", - отметил Александр Лукашенко.

Говоря о современных геополитических вызовах, белорусский лидер обратил внимание на то, что государства - лидеры западного мира сделали ставку на силу: они откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности.

"Мы видим, какие усилия прилагает руководство России, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на планете. Однако, к сожалению, на коллективном Западе, в Вашингтоне и Брюсселе, не всегда хотят слышать конструктивные предложения. Наши оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны, за которую мы заплатили ни много ни мало около 30 млн жизней советских людей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты и Англия. А теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм", - сказал он.

Отдельные постсоветские страны уже в полной мере ощутили это на себе, но реализовать подобный сценарий в Беларуси не удалось, констатировал Президент.

"Поэтому мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года. Что-то у них пошло не так, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вместе с тем понятно, что все санкции - просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства (и не только белорусского). Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества".

Глава государства поблагодарил Президента России и всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси. "Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей, - заявил белорусский лидер.- От этого страдают люди. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами".-0-