Лукашенко о санкциях: причин, чтобы сложить руки на груди и умирать, сегодня нет

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая сегодня назначение руководителей местных органов власти, высказался о санкционном давлении на страну, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но чтобы сегодня уже лечь, сложить руки на груди и умирать, причин для этого нет, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но я вам больше скажу, мы же осуществляем власть: даже если бы были причины умирать, мы все равно должны жить, чтобы не умерли другие".

При этом глава государства обратил внимание управленцев: ситуация в стране зависит от работы каждого на местах. "У каждого есть зона ответственности, будь то в Бресте район, будь то сельский район, где вы будете в основном все работать. Это ваша зона ответственности, это ваше все. И вы должны там сделать максимум, чтобы люди имели работу: кто старается, работает - получает больше, кто лоботрясничает - тот свое получает. И тогда никто страну не сковырнет", - убежден Президент.-0-

Александр Лукашенко