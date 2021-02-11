Лукашенко о санкциях стран Запада: не имеют права указывать, как жить и управлять государством

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Запада не имеют ни политического, ни морального права указывать, как жить и управлять государством. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Беларусь вновь стала объектом политического и экономического санкционного давления, а под лозунгом демократизации звучат призывы к экономическому удушению.

"Я скажу одно: после штурма Капитолия, жестких разгонов демонстраций в Польше, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, заточении людей в темницах карантина они не имеют ни политического, ни морального права указывать ни нам, ни другим, как жить и управлять государством. Самим надо разобраться в себе, - сказал он. - И то, что отдельные западные политиканы проецируют свои узкокорыстные позиции на межгосударственные, тем самым подставив под удар вопросы безопасности и развития всей Восточной Европы, - как минимум безответственно. Мы убеждены, что эскалация невыгодна никому: ни Беларуси, ни Европейскому союзу, ни Соединенным Штатам Америки. Тем более это не наш выбор. В наших общих интересах - вернуться к нормальному политическому взаимодействию, полноценному экономическому сотрудничеству".

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