Лукашенко о штабе оппозиции: в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов еще раз подтвердил свою позицию относительно незаконности создания в стране тех или иных альтернативных органов, направленных на захват власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал Президент.

"Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", - подчеркнул глава государства.-0-