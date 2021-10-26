Лукашенко о ситуации на западных рубежах: вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу обстановки на западных рубежах страны. Соответствующие заявления он сделал сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе - танки", - заметил белорусский лидер.

В этой связи он обратился к помощнику Президента - инспектору по Гродненской области Юрию Караеву: "Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь".-0-