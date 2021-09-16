Лукашенко о ситуации в Афганистане: налицо гуманитарный кризис

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Развитие ситуации в Афганистане будет сопровождаться целым спектром негативных последствий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил эскалацию напряженности вокруг Афганистана. Он обратил внимание, что политическая обстановка внутри страны характеризуется нестабильностью. "Налицо гуманитарный кризис, который будет сопровождаться целым спектром негативных последствий. В том числе вызовами и угрозами коллективной безопасности ОДКБ", - сказал Президент.

По мнению Александра Лукашенко, в складывающихся условиях ОДКБ в целом адекватно реагирует на современные вызовы и угрозы, по крайней мере, на текущей стадии.

Афганская проблематика также будет обсуждена 17 сентября на совместной встрече лидеров стран ШОС и ОДКБ. Александр Лукашенко уверен, что в нынешней международной ситуации взаимодействие двух организаций способно выступить новой весомой международной платформой для совместного обсуждения и реализации взаимовыгодных интересов. "Причем не только по проблемам Центральной Азии, но и по противодействию чужому геополитическому влиянию", - отметил глава государства.

Положительную динамику в расширении сотрудничества ОДКБ с международными организациями необходимо сохранять, убежден белорусский лидер.-0-