Лукашенко: глобальная напряженность несет риски силового разрешения конфликтов

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, приходится констатировать, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки. По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются. Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что испытанием для человечества стало преодоление пандемии коронавируса, весомым фактором безопасности становятся экологические бедствия и необратимые изменения климата.

"На этом фоне особую тревогу вызывает увеличение военных расходов в мире и демонтаж системы контроля над вооружениями. На наших глазах рассыпается Договор по открытому небу. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, по сути, остается единственным действующим соглашением в этой сфере. Отсутствие же конструктивной повестки в области ограничения вооружений не добавляет оптимизма и сохраняет военно-политическую напряженность", - заявил Президент.

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"Для усиления своего влияния в Азии Евросоюз выдвинул инициативу "Глобально соединенная Европа", которая, по сути, является альтернативной китайскому "Поясу и пути", - отметил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, политика Европейского союза, наряду с экономическими мерами, предусматривает дальнейшее продвижение на восток якобы эталонных "демократии и европейских ценностей". "Какие это ценности и какая демократия, мы недавно увидели на примере Афганистана, да и не только", - добавил Президент.

Лукашенко обвинил Запад в неприкрытом лоббизме экономических интересов с помощью санкций

"Коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, ассиметричных действий и гибридного влияния. Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Лукашенко: миграционный кризис в Европе стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО

"Характер международной гибридной угрозы пытаются придать инцидентам на границе с беженцами и мигрантами. Активно предпринимаются попытки переложить ответственность за миграционную проблему на страны транзита. И все это после того, что США и их союзники по НАТО сотворили в Афганистане и странах Ближнего Востока. Более того, позвали в Европу афганцев по приказу Соединенных Штатов Америки, а теперь отказываются их принимать", - заметил глава государства

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"Страны Запада закрывают глаза на грубые нарушения собственных обязательств в сфере прав человека. Только за последние недели на границе с Польшей, Литвой и Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран, например, Ирака, Сирии, жестоко, с применением оружия, выталкивают на белорусскую территорию, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Я уже не говорю о том, как они внутри своих стран разбираются со своим собственным населением, которое выходит и законно выражает свое мнение, например, по поводу ковид-ограничений".

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"Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО", - сказал Александр Лукашенко.

В этом году Североатлантический альянс провел серию учений в Прибалтике и Украине. Только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 тыс. до 110 тыс. военнослужащих.

"Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов. При этом наши соседи - страны Балтии, Польша и Украина - весьма нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение "Запад-2021".

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"Налицо гуманитарный кризис, который будет сопровождаться целым спектром негативных последствий. В том числе вызовами и угрозами коллективной безопасности ОДКБ", - сказал Президент.

По мнению Александра Лукашенко, в складывающихся условиях ОДКБ в целом адекватно реагирует на современные вызовы и угрозы, по крайней мере, на текущей стадии.

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