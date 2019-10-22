Лукашенко о Службе безопасности Президента: в том числе благодаря вам в Беларуси сохраняется мир и порядок

22 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко наградил государственными наградами ряд военнослужащих Службы безопасности Президента, а также вручил погоны старшему офицерскому составу СБП, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное мероприятие во Дворце Независимости прошло в преддверии 25-летия Службы безопасности Президента. Александр Лукашенко назвал эту дату очередной значимой вехой в истории этого подразделения.

"Четверть века назад мы создавали службу практически с нуля. Мы не представляли, какой она должна быть, не знали, чем она должна заниматься. Впервые в истории суверенной Беларуси появилось такое подразделение. Не было особых ресурсов, да и опыта. Но были люди и глубокие традиции той великой страны. Формируя подразделение с новыми компетенциями, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси - профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом", - подчеркнул глава государства.

"Мы тогда создавали нашу Службу безопасности, можно честно сказать, на обломках структур разрушившейся страны: соответствующего подразделения КГБ - группы "Альфа", соответствующего подразделения МВД и других силовых структур", - сказал Президент.

Он отметил, что сегодня в распоряжении СБП есть самое современное оружие, а сотрудники службы способны качественно решать сложнейшие задачи в любой точке Беларуси, в экстремальных ситуациях готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно, но эффективно.

"Обеспечение безопасности, защита национальных интересов страны и народа - это ваша ежедневная работа. Вы ежечасно и ежеминутно находитесь в боевом строю и полной боевой готовности. Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства. А отличную выучку подтверждают ваши успехи на международных соревнованиях разного уровня. В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок", - заявил белорусский лидер.

Наряду с этим Президент заметил, что на планете не по дням, а буквально по часам растет напряженность, накаляется ситуация вблизи границ Беларуси. "Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", - сказал он.

"В мирное время вы не только обеспечиваете свой фронт работ, но и демонстрируете всем, особенно внутри нашего общества, что мир и покой в нашей стране - вещь непреходящая, мир непоколебим. В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы - воины элитного подразделения, и наша задача - быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сотрудники СБП должны максимально использовать свой интеллектуальный потенциал, просчитывать возможные варианты и действовать на опережение, быть непреодолимой стеной на пути любой угрозы, защищать жизни людей. "Выполняя свой профессиональный долг на высочайшем уровне, по факту вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси и, как бы пафосно это ни звучало, являетесь оплотом мира и стабильности в нашем обществе", - уверен глава государства.

Он отметил, что белорусы ценят и уважают всех тех, кто по зову сердца делом всей жизни выбирает самоотверженное служение Отечеству. "Очень хочу, чтобы вы были достойны этого доверия! Убежден, слова, размещенные на оборотной стороне Знамени Службы безопасности: "Доўг, Гонар, Айчына" - не просто девиз, а реальный ориентир для каждого из нас", - сказал Президент.

Александр Лукашенко поблагодарил за службу всех действующих сотрудников и ветеранов, пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов в профессиональной деятельности на благо страны.

В заключение, еще раз напутствуя участников мероприятия, глава государства сказал: "Помните, что у вас должны всегда быть чистые руки, светлые, чистые лицо и глаза. Потому что это не только ваши руки и глаза. Это и руки, и глаза Президента, главы государства. Успехов вам!"

Александру Лукашенко также была вручена юбилейная медаль "25 год Службе бяспекi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь".-0-