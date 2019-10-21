Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Казахстана: мы прибавим, отношения будут еще лучше

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в позитивном развитии белорусско-казахстанского сотрудничества. Об этом он заявил в интервью информагентству "Хабар", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко сказал, что при новом Президенте Казахстана сохранится преемственность в отношениях двух стран. "Вы упомянули нового Президента Казахстана. Вы знаете, вся его политика - на продолжение тех процессов, которые не только между Беларусью и Казахстаном намечены, а на развитие нашего общего экономического союза", - отметил белорусский лидер.

"Это человек, который не просто может продолжить, он может приумножить существующие реалии в наших отношениях. Есть основа, есть цель. И мы ее будем придерживаться. Поверьте, мы прибавим. У нас отношения будут еще лучше", - подчеркнул глава государства.

Вопросы, адресованные Президенту в ходе интервью, касались различных аспектов дальнейшего развития отношений между Беларусью и Казахстаном, проблематики взаимодействия в формате Евразийского экономического союза. Главе государства были заданы и некоторые личные вопросы.-0-