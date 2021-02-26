Лукашенко о спорте: надо давать результат, едем в Токио драться

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко настраивает спортсменов и тренеров на достижение высоких результатов. Об этом он заявил сегодня на Олимпийском собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Едем в Токио драться. И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление. В этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с Луны свалились", - подчеркнул белорусский лидер.

Он высказал нарекания по поводу результатов выступления белорусских спортсменов в некоторых видах спорта. В частности глава государства упомянул неудачное выступление сборной Беларуси по хоккею на турнире в Казахстане. "Последнее место заняли, - отметил Президент. - А сколько денег стоило съездить туда и обратно? И опять объяснения: вот, вы понимаете, у нас нет детского хоккея".

"Слава тебе господи, хоть у "Динамо" выиграли (речь про матч "Динамо Рига" и "Динамо Минск", когда белорусские спортсмены выиграли со счетом 2:1. - Прим. БЕЛТА ). Спасибо", - сказал Александр Лукашенко.

Упомянул Президент также выступление сборной Беларуси на недавнем чемпионате мира по биатлону. "А "чудеса" на последнем чемпионате по биатлону? - отметил он - Я не знаю, чем тут оправдываться".

"Или поехали в Египет, поиграли в гандбол (речь про чемпионат мира по гандболу, прошедший в январе в Каире. - Прим. БЕЛТА), - продолжил белорусский лидер. - Я не понимаю, как можно вести в 7-8 мячей и потом обвалиться в этот же период и проиграть еще больше".

Александр Лукашенко

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси была создана необходимая база для подготовки по профильным видам спорта. "Я вообще не понимаю: а чего не хватает, чтобы подготовиться по профильным видам спорта? Я же помню первые шаги после распада Советского Союза. Можно сказать, вообще негде было тренироваться, - напомнил он. - Сейчас - пожалуйста, самые лучшие центры". Например, в Минске построен современный, соответствующий всем требованиям велотрек. "И не думайте, что мы завтра начнем копировать Минск в областях. Нам это не нужно для компактной страны. Любой спортсмен может приехать сюда, на велотрек, и тренироваться", - предупредил глава государства.

Обращаясь к министру спорта, Президент подчеркнул: "Нужен, Сергей Михайлович, результат. Не дай бог его не будет на Олимпиаде, вы знаете, какой потом будет разговор".

"Надо давать результат! Я понимаю, это спорт. Но зубами уцепитесь и покажите, что вы можете", - подчеркнул Президент.

После доклада министра о подготовке к предстоящей Олимпиаде, глава государства подробно расспросил по данному вопросу также и руководителей федераций. Состоялся обстоятельный разговор о том, чего еще не хватает для эффективной подготовки спортсменов к Олимпийским играм и достижения результатов. Участники Олимпийского собрания заверили, что со стороны государства они получили всю необходимую помощь и поддержку, и выразили надежду, что выступление белорусских спортсменов в Токио будет успешным. Главное, по их мнению, чтобы у спортсменов сохранялся боевой дух, настрой, а что касается материально-технической базы, она создана, имеется все необходимое.-0-