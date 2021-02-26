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26 февраля 2021, 10:07

Лукашенко: главная задача на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первоочередная задача для спортивной отрасли Беларуси на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио. На это обратил сегодня внимание Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко на Олимпийском собрании НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из главных тем собрания в НОК стала подготовка белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио. Глава государства поинтересовался у руководства Минспорта, какие выводы сделаны после Рио-де-Жанейро и какие предприняты меры по устранению недостатков в подготовке спортсменов.

"Ожиданий и обещаний, как всегда, много. Пусть олимпийский отбор к Токио еще не окончен, но уже сейчас можно констатировать, что игровые командные виды спорта (за исключение баскетбола три на три) его провалили. Пока нет лицензий в боксе, дзюдо, карате, таэквондо, фехтовании. Ждем большего от борцов, легкоатлетов, стрелков", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в последние годы была значительно укреплена материально-техническая база физической культуры и спорта, а в период пандемии, несмотря на повсеместный локдаун, в стране по-прежнему проводились соревнования и национальные чемпионаты. В спортивных центрах были созданы уникальные возможности для тренировок по сравнению со всеми странами мира.

"В отсутствие официальных стартов по вашей просьбе мною была продлена на год выплата именных президентских стипендий кандидатам на участие в Олимпиаде и их тренерам. Для спортсменов и тренеров сделано все возможное, и даже более того в этих непростых условиях. Поэтому первоочередная задача на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио. Оправдания здесь не принимаются, и быть их вообще не может! - предупредил белорусский лидер. - Нам действительно нужен боеспособный "десант" в Токио. Мы туда поедем сражаться, нам будет непросто. Точно так, как Россию, по-народному говоря, нас будут плющить со всех сторон. И мы должны выдержать".

По мнению Президента, настоящие чемпионы - это те, кто способен показать высокий результат в любых условиях, преодолевая неблагоприятные обстоятельства, ожесточенное сопротивление конкурентов и козни завистников, кто добивается громких побед ради своей страны, родных и близких, тренеров и коллег по команде.

Глава государства также напомнил, что Олимпийские игры будут проходить в условиях беспрецедентных антиковидных мер и ограничений, и надо учитывать этот момент, ведь случиться может всякое. Он подчеркнул, что нужно быть готовыми к решению связанных с этим вопросов акклиматизации спортсменов, доставки делегации и грузов в Олимпийскую деревню, организации тренировок, быта и медицинского обслуживания.

"Все, что необходимо для того, чтобы наши спортсмены достойно выступили, создано. Если нужно больше, будет создано еще больше. Все зависит от спортсменов. Что еще необходимо сделать в ближайшее время, чтобы за наше выступление в Токио не было стыдно перед народом? Давайте сегодня по существу и откровенно поговорим: что нужно еще сделать. Хотя тактика и стратегия давно известны, они определены. Спортсмены и особенно тренеры прекрасно знают, как подвести к вершине их формы. Пожалуйста, действуйте. Еще раз повторяю: говорите, что надо, - будем создавать дополнительные условия", - подытожил Александр Лукашенко.-0-

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