Лукашенко о своем появлении с автоматом у Дворца Независимости: был уверен, что стрелять не придется

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что когда в 2020 году появился в один из дней массовых беспорядков в Минске с автоматом в руках у Дворца Независимости, то был уверен, что стрелять не придется. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

"Я был уверен, что мне стрелять не придется. Потому что те, кто там был, это не революционеры. Это были трусы, которым заплатили деньги, и они несколько дней там, недель ходили-ходили. Ну да, гоняли их, толкали и прочее. Но так, слегка. И они думали, что, ну, еще раз сходим. Деньги-то развозили, раздавали. А кто они? Какие же они революционеры? Они - трусы", - сказал Президент.

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