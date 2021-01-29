Лукашенко: о том, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь, задумываются далеко не все

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь, задумываются далеко не все. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в прошлом году градус политизации общества достиг наивысшей точки. Причем, сказал глава государства, речь не о том, кто и где за рубежом "подогревал" белорусских граждан. "Вопрос в другом: почему часть общества, среди которой оказались и вы, молодые белорусы, позволила себя "подогреть"? Почему мы позволили внести в наш общий дом - Беларусь - разлад? Не только в страну, но даже в семьи", - обратил внимание Президент.

"Ведь мы так гордились своей мудростью и разборчивостью, своей толерантностью, единством, стабильностью. А учитывая развитие событий, осмелюсь предположить, что на тему, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь, задумываются далеко не все", - сказал глава государства.

Он признался, что как родителю ему хотелось бы знать, о чем думает молодое поколение на самом деле и чего хочет в этой жизни. "Как Президенту мне важно понимать, насколько личные планы и мечты вы соотносите с государственными интересами", - сказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, с учетом повышенного внимания молодежи к политическим процессам в стране его также волнует, одинаково ли власть и молодежь понимает эти интересы. "И вообще, задумываетесь ли вы на эту тему", - добавил Президент.-0-