Лукашенко о требованиях к управленцам: лидерство, подготовленность и амбициозность

18 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко предъявляет самые высокие требования к подготовке будущих управленцев. На этом он акцентировал внимание сегодня во время посещения Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Президента проинформировали о том, как ведется подготовка кадров в Институте госслужбы, Институте управленческих кадров, Научно-исследовательском институте теории и практики госуправления, а также как работает Центр сопровождения АИС "Резерв".

Александр Лукашенко подчеркнул: будущие управленцы должны обладать всесторонними знаниями, в том числе в сфере ИТ-технологий, но это не значит, что в Академии нужно готовить программистов. "Мы готовим управленцев и руководителей", - заметил Президент. Касаясь предъявляемых к ним требований, он выделил в первую очередь три позиции - лидерство, подготовленность и амбициозность.

Глава государства обратил внимание на важность отбора будущих студентов и слушателей Академии управления, чтобы полученные ими знания в последствии эффективно использовались в решении поставленных задач.

Наряду с этим Президент подчеркнул необходимость подготовки в стенах вуза высокого уровня специалистов экономической направленности. "Надо создать хорошую компактную программу для подготовки экономистов, - сказал он. - Экономика нужна управленцам". Кроме того, Александр Лукашенко считает, что нужно сделать акцент на обучение иностранным языкам.

На встрече речь шла о том, чтобы активнее использовать данные банка талантливой молодежи. "Среди этих талантливых ребят очень важно находить лидеров и готовить их как будущих управленцев", - резюмировал Президент.-0-

Лукашенко: Академия управления при Президенте должна стать главным вузом "Не только как мы это преподносим, но как это понимают наши люди. Мы должны это сделать в понимании нашего общества", - сказал глава государства.

Лукашенко: в Беларуси за четверть века создана устойчивая модель управления Глава государства отметил, что нынешний год - юбилейный для политических институтов и фундаментальных основ политической системы страны, свое 25-летие отмечают многие государственные органы, сформированные на заре становления независимой Беларуси.

Должны приходить управленцы новой формации - Лукашенко очертил задачи перед Академией управления "Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации", - заявил белорусский лидер.