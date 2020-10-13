Лукашенко о тружениках села: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми

13 октября, Толочинский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Толочинский район ознакомился с перспективами развития картофелеводства в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посетил Толочинский консервный завод. Здесь в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение картофеля.

Побывав на пахотных землях предприятия, Александр Лукашенко ознакомился с организацией уборки картофеля, работой белорусской техники. Президент также пообщался с комбайнерами и механизаторами, обсудив с ними преимущества и недостатки сельхозмашин, а также работу в поле. Как отметил директор предприятия Анатолий Анюховский, на таких работниках лежит практически все, в сезон они работают без выходных. "Мы со всем справимся. С этим народом не справиться нельзя. Люди от земли, работают искренне", - заявил он.

"Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми, - заявил Александр Лукашенко. - А то те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5-6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить".

Президент также побывал на картофелехранилище Толочинского консервного завода. Комплекс объектов с цехом доработки картофеля с линией мойки, сухой чистки и фасовки введен в эксплуатацию в 2015 году. Работа картофелехранилища автоматизирована, а само здание возведено по голландской технологии.

Глава государства ознакомился с технологией закладки картофеля на хранение, его предпродажной подготовкой, также ему продемонстрировали линейку продукции предприятия. Анатолий Анюховский рассказал, что на заводе хотят построить еще одно картофелехранилище. Александр Лукашенко ответил, что при необходимости будет оказана поддержка. "Хранилище - это святое. Если нет хранилища, нечего картошку сажать", - сказал он.-0-