Лукашенко о целях будущей пятилетки: средняя зарплата вырастет в два раза

"У правительства главная задача - рост благосостояния и доходов граждан. Мы продолжим взвешенную, спокойную работу. Не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает вам золотые горы. Чудес не бывает. Все дается только своим трудом. Особенно в этой страшной кризисной ситуации", - подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание, что в стране нет ощутимого социального расслоения. А благосостояние граждан зависит от работы экономики. "Никаких секретов нет. Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию - вырастет и благосостояние. Под эту цель сверстаны и наши планы, и программы, и расчеты. В будущей пятилетке средняя зарплата в Беларуси вырастет в два раза. Не в пять и не в десять, только в два раза", - сказал Александр Лукашенко.-0-