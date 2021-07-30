Лукашенко о вакцинации: в Беларуси созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и близких

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и близких. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с вами пережили полтора года пандемии. Сейчас на повестке дня стоит вопрос вакцинации. В стране созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и своих близких", - сказал Президент.

"У нас вакцин хватает. Но это будет добровольно, по желанию человека", - подчеркнул белорусский лидер.-0-