Лукашенко о внешних силах: не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает желание внешних сил расшатать обстановку в Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов, который обозначил Президент на встрече, - обеспечение стабильности и безопасности внутри Беларуси в текущем непростом году. "Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год", - сказал он.

"И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа", - заявил Александр Лукашенко.

"К счастью, мы обнаружили все эти центры. Знаем всех этих "змагаров" и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации - все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы", - добавил Президент.-0-