Лукашенко о внутренних причинах протестов в Беларуси: появились богатые люди, которым захотелось власти

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ назвал возможные внутренние причины протестов в стране, сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, в Беларуси есть внутренние предпосылки для протестов, однако их мало. И нет классических причин, которые бы могли привести к революции, считает Президент.

"У нас экономика худо-бедно работает. Село, особенно в этом году, - прекрасный урожай, небывалый просто. При этой пандемии мы на 7% в агропромышленном комплексе к тому высокому уровню добавляем в этом году. За времена пандемии мы не закрылись, производство не закрывали, у нас был свой метод борьбы. Мы упали по ВВП всего лишь на 1,2%, и мы зубами цепляемся, чтобы к концу года в ноль выйти. Может, и выйдем. Поэтому нет вот этой классической основы: экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплату и прочее-прочее", - сказал Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что реальные доходы населения за полгода выросли на 5,4%, в прошлом году - примерно на 7%. В это же время в России они падают. "Потому что вы закрыли экономику и не работали", - пояснил глава государства.

Внутренние причины недовольства в Беларуси - личные, считает Президент. "Наверное, я все-таки пересидел. Я это в предвыборную кампанию говорил: "утюг" включил - Лукашенко, "чайник электрический" включил - Лукашенко, телевизор включил - Лукашенко и прочее. Наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело", - предположил он.

Однако это, по мнению Александра Лукашенко, не главная причина. События в Беларуси, пояснил он, похожи на мелкобуржуазную революцию. "У нас появились буржуйчики, богатые люди, у нас появились айтишники, которым я предоставил такие условия, лучше которых нигде не могут предоставить. Почему не могут - потому что страна спокойная, тихая, стабильная, иди гуляй - не хочу. И никаких налогов. Лучше уже не предоставишь. Эти категории появились, неплохо живут. Проедьте по окраинам Минска, посмотрите, в каких особняках. Конечно, не дворцы, как вокруг Москвы, но это же Москва. Но живут в хороших домах, чистенько, аккуратненько. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее и тому подобное. Вот она здесь глубина этого конфликта. Это внутренняя причина", - считает глава государства.

При этом Президент заявил: он старался, чтобы в стране появились частные предприятия. "Я, работая в сельском хозяйстве, породил первых девять фермеров в Советском Союзе. Первых частников. Землю им выделил и прочее. И Михаил Горбачев меня тогда, сопливого пацана, за это хвалил", - отметил Александр Лукашенко.

"А то, что я говорю "пересидел"… Я это чувствую, многие так говорят. Давайте отвлечемся от личности. Вы бы от Президента Лукашенко, как избиратель, отказались по каким причинам? Чисто эмоционально, что пересидел? Человек опытный, здоровый, еще может работать, мозги на месте. Да, над тобой, наверное, довлело бы то, что, ну сколько можно, четверть века и прочее. А потом бы ты так голову взял в руки... А молодежь ведь не может этого оценить. Им в голову вкинули: сколько можно, Саша 3%, - отметил Президент. - Поэтому люди по-разному говорят. Да, Лукашенко долго у власти. А я говорю: знаете, у нас в постсоветских республиках, на Кавказе особенно, была ситуация, когда пришли новенькие, все разрушили, развалили, и та же Армения, Азербайджан и прочие кого позвали? Стариков, которые постарше меня были, и они спасли. Вот как надо рассуждать, видя рядом эти примеры".-0-