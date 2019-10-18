Лукашенко о возможности вступления Беларуси в ЕС: никогда об этом не думали и цели такой не ставили

18 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Руководство Беларуси никогда не думало о возможности вступления страны в Евросоюз и цели такой не ставило. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что таков был его ответ на вопрос одного из представителей Запада: "Никогда об этом ни я, ни мое правительство об этом не думали, и цели такой не ставили".

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