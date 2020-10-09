Лукашенко о второй волне коронавируса: общество должно осознавать свою ответственность

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на ответственность всего общества в эффективном противодействии распространению коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мир накрывает вторая волна коронавируса, которая только усугубит социальное недовольство. Большинство стран не могут позволить себе новый карантин. Население, медицина и экономика все равно будут в проигрыше, что обусловит критику любой власти. Добавьте сюда (мы это с вами пережили), что коронавирус привносит в общество психоз, а затем панику. Это страшнее коронавируса", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что в Беларуси уже выработан алгоритм действий на случай обострения эпидемической ситуации. "Губернаторы должны возглавить работу по контролю за реализацией мер профилактики коронавируса, организацией лечебного процесса, - поставил задачу глава государства. - Прошу губернаторов немедленно вернуться к исполнению своих функциональных обязанностей в части COVID-19 периода первой волны. Мы очень хорошо тогда сработали. Губернаторы сыграли свою организационную и материально-обеспечивающую роль. Так же как министры силового блока - каждый занимался своим делом. Вы знаете, что делать".

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость на персональном уровне соблюдать меры профилактики, выполнять рекомендации врачей, придерживаться правил гигиены и социального дистанцирования.

"Общество тоже должно осознавать свою ответственность. Надо помочь министру здравоохранения, врачам справиться с этой заразой, - сказал он. - Надо поберечь себя и родных. Это особенно актуально для тех, кто на пике заболеваемости игнорирует пандемийные риски и создает их, выходя на массовые уличные акции. Еще раз подчеркиваю: я ни в коем случае даже из-за пандемии не призываю тех, кто ходит по улицам, не выходить на акции. У каждого есть голова на плечах, каждый поступает сообразно своему мышлению и в соответствии со своими мозгами. Хочет ходить - пускай ходит, со всеми вытекающими последствиями".-0-