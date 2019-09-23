Лукашенко о выделении финансирования: просто под обещания денег не будет, нужен четкий расчет

23 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Оказание поддержки тем или иным проектам, в том числе на региональном уровне, выделение средств возможно только на основании четкого расчета, что вложения окупятся и будут приносить положительный эффект. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцем и помощником Президента - инспектором по Могилевской области Михаилом Русым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы должны были детально разобраться в области и высказать свое мнение о ее дальнейшем развитии. По крайней мере, как вы мне хотели доложить, - на 5 лет вперед", - отметил Александр Лукашенко.

В самом начале разговора глава государства подчеркнул, что если руководство области планирует обращаться с какими-то просьбами о поддержке и выделении средств, то надо помнить, что в стране есть и другие регионы. "Всегда (нужно. - Прим. БЕЛТА) держать в уме, что Президент видит и Гродненскую, и Брестскую, и Гомельскую области… А в Гомельской, вы знаете, тоже проблем, к сожалению, не меньше, чем в Могилевской или даже Витебской области. Поэтому давайте обсуждать все ваши предложения и проблемы с точки зрения финансовых возможностей нашей Беларуси", - сказал Президент.

Он особо подчеркнул, что выделение любых средств возможно только после тщательного просчета, что ими грамотно распорядятся. "Я, конечно, вам очень верю, но просто под обещания денег не будет. Мы должны видеть четкий расчет. Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги. И не только которые республика вам или банки смогут предоставить, но вы должны видеть и возврат собственных средств. Это для вас очень важно. Если вы планируете одолжить деньги, а вернуть через 15-20 лет, то с вами никто разговаривать не будет. Нас с вами не будет", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что предложения надо вносить близкие к жизни и, самое главное, чтобы выделенные средства сразу начинали работать.

"Если даже вы и получите какую-то поддержку с отсрочками, рассрочками, то с завтрашнего дня каждый день вы должны демонстрировать положительную динамику. Если у вас этого не будет или мы будем с вами видеть, что это невозможно, не начинайте даже разговор, - сказал белорусский лидер. - Деньги получили - с завтрашнего дня они должны начинать работать, и от этого должен быть эффект: в виде налогов, возврата кредитов, заработной платы людей, производства продукции и ее реализации не только на внутреннем, но и на внешнем рынках".

"Вот основа нашего сегодняшнего диалога по Могилевской области. И ни в коем случае не исходите из принципа "проси больше, все равно дадут меньше". Не надо так делать!" - призвал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость оперативно решать те или иные вопросы при реализации намеченных планов или при появлении новых возможностей. "Поменьше бюрократии. Если вы видите, что завтра можно от этого что-то получить, то надо сегодня это сделать. Не надо откладывать в долгий ящик. Надо быстро решать эти вопросы. И если вы уже начали какие-то вопросы в правительстве решать, а вас не устраивают сроки решения, я гарантирую, что мы сможем ускориться", - сказал Президент.

Он также поинтересовался, какова ситуация в области, в том числе в вопросах подготовки животноводческой отрасли к зиме, обеспеченности кормами, дисциплины, соблюдения технологий.

Леонид Заяц заверил Президента, что обстановка в регионе спокойная, управляемая и прогнозируемая. Завершается сев озимых зерновых культур. Эти работы, как и планировалось, должны в основном завершиться к 1 октября.-0-