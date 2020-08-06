Лукашенко о задержанных боевиках ЧВК: мы видели, с кем они связаны, откуда получали команды

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал некоторые подробности о задержании в Беларуси боевиков иностранной частной военной компании, сообщает БЕЛТА.

"Посмотрите, вот острый период у нас. Вы заметили, что накануне всего (речь о проходящих президентских выборах. - Прим. БЕЛТА). Мы же получали информацию. В Мозыре задержали одного, там задержали (под Минском. - Прим. БЕЛТА). Мы видели, с кем они связаны, контролировали их полностью, знаем, с кем они созванивались, откуда получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут жареным пахнет. Мы понимали в контексте международных отношений, что нам спокойно жить не дадут", - отметил глава государства.

Один из вопросов, заданных Президенту, касался возможности сценария, что после выборов, в том числе при вмешательстве третьей силы, начнутся народные волнения, кровопролитие и хаос. "Что у нас на улице стрелять начнут, я не представляю этого", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси стараются не допустить дестабилизации ситуации, о чем свидетельствует в частности задержание группы из трех десятков боевиков. А недавно поступила информация, что на территорию страны могла проникнуть еще одна группа. "Нас спецслужбы Украины предупредили, что через южную границу проникла еще одна группа. Мы сейчас их ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы уже их обнаружили. Если, конечно, они не ушли в Россию или обратно в Украину не вернулись. На нашей территории мы бы их уже давно обнаружили", - уверен белорусский лидер.

"Мы давно напряжены и в этом отношении действуем. Поэтому я не верю, что в Беларуси кто-то будет стрелять и в протестующих, и в другую сторону", - сказал Александр Лукашенко.

Президент высказал мнение, что Россия боится потерять Беларусь. "Это естественно. Не дай бог. Украины нет. Еще и Беларуси нет. И я Путину об этом говорил. Я бы тоже переживал на месте российского руководства. Не дай бог еще и Беларусь, окно это в тысячу километров, через которое они передвигаются, замкнется", - отметил глава государства.

Говоря о приезде в Беларусь боевиков ЧВК, Александр Лукашенко назвал такие действия недопустимыми: "Это не просто обидно. Это недопустимо и отвратительно. Особенно если это происходит со стороны твоих родных друзей".-0-