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04 января 2022, 10:55

Лукашенко о жилье с господдержкой: абсолютный приоритет - многодетные семьи и люди в погонах

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При оказании финансовой поддержки в жилищном строительстве для государства абсолютным приоритетом являются многодетные семьи и люди в погонах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом по актуальным вопросам развития строительной отрасли заместителя премьер-министра Анатолия Сивака и министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи Александр Лукашенко коснулся вопроса жилищного строительства. "Мы пытаемся поддержать всех. Что такое поддержать? Если бы это просто плечо подставить - это одно. Но это же финансирование, поддержка рублем. А в любой стране всегда дефицит денежных средств. Точно так и у нас, в этой ситуации тем более. Поэтому как будем действовать в будущем? Понятно, что есть абсолютный приоритет - это многодетные семьи, люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим. И они не имеют права зарабатывать на стороне. Поэтому их надо в какой-то степени поддерживать", - отметил Президент.

Глава государства поинтересовался, какие есть предложения по вопросам поддержки населения в жилищном строительстве. "Прежде всего какие категории надо поддерживать? А где-то, может быть, предложить людям поработать на свою квартиру", - сказал он.-0-

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