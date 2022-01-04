Пархамович: строительную отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительную отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения. Об этом заявил журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович после доклада Президенту Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи глава государства поставил задачу отдельно и внимательно рассмотреть вопросы упрощения во всех сферах строительства. "Это касается градостроительной, разрешительной документации, вопросов сопровождения строительства. То есть мы должны сделать таким образом, чтобы человек, который принял решение строиться, меньше ходил по кабинетам, получал согласования и чтобы результат строительства в большей степени зависел от него, а не от тех органов, которые являются надзорными, контрольными, согласовывающими. Наша задача - максимально упростить строительство. Над этим мы будем в ближайшее время работать", - сказал министр.

По его словам, за полгода в строительной отрасли произойдут революционные изменения. "Безусловно, те изменения, которые предполагаются в течение ближайшего полугода, будут революционными, новационными. Это будут не штучные корректировки нормативных актов, а общая, плановая работа над целым пакетом документов. Действительно, это будут революционные изменения, которые касаются упрощения процесса строительства. Это будет иметь отношение и к подрядным организациям, и к заказчикам, и к проектировщикам, градостроителям. Но в первую очередь эти упрощения будут нацелены на то, чтобы максимально просто и быстро получить результат строительства", - подчеркнул Руслан Пархамович.-0-

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