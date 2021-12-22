Лукашенко о значении губернаторов: это ключевая должность в нашем государстве

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Гомельской области подчеркнул важную роль губернаторов в системе управления государством, передает корреспондент БЕЛТА.

"Без губернаторов, без исполкомов не сможем управлять страной. Это ключевая должность в нашем государстве. Семь человек (руководителей облисполкомов и Минского горисполкома. - Прим. БЕЛТА) - они должны быть как кремень", - заявил белорусский лидер.

Особое внимание глава государства обратил также на работу силовых структур в регионе - она должна идти в связке с местными властями и в интересах региона и страны в целом. Правоохранительные и следственные органы, прокуратура, МВД, управления КГБ в Беларуси имеют независимый статус (зависят они только от закона), у них своя вертикаль управления, заметил Президент. Вместе с тем он указал на ответственность правоохранителей за обстановку и порядок в регионе. "Учтите: они все члены исполкома. Я их утверждаю как членов исполкома. И решения исполкома - закон для всех правоохранительных органов. Если вы, давая указание, нарушаете закон, они, конечно, немедленно доложат министру, министр проинформирует меня, - сказал белорусский лидер. - Правоохранительная система должна работать в Гомеле на регион и на страну в целом. Я хочу, чтобы это услышали люди в погонах и вы это учли".-0-

Александр Лукашенко