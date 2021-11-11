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11 ноября 2021, 12:58

Лукашенко об эпидситуации: расслабляться ни в коем случае нельзя

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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что, несмотря на наметившийся спад заболеваемости COVID-19, расслабляться ни в коем случае нельзя. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент констатировал, что заболеваемость COVID-19 в Беларуси стала постепенно уменьшаться и об этом можно говорить не с осторожным оптимизмом, как раньше, а с уверенностью: "Спад заболеваемости налицо". Причем это характерно даже для Минска, где до недавнего времени были высокие показатели заболеваемости.

В связи с этим Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость постепенно возвращать к обычной работе те клиники, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом. "Нужно, Роман Александрович (Головченко, премьер-министр. - Прим. БЕЛТА), вводить в нормальную работу больницы - освобождать от ковида, где были задействованы отделения, койки и больницы. Пусть больницы в полном объеме приступают к плановым манипуляциям, операциям и помощи людям. Терапевтические отделения пусть терапией занимаются, онкологические - онкологией. Надо концентрировать в одной-двух, трех-четырех больницах Минска ковидных больных и их лечить. А остальные больницы вымыть, вычистить, и пускай занимаются плановыми манипуляциями", - поставил задачу Президент.

Однако снижение заболеваемости нельзя считать поводом, чтобы расслабляться, убежден глава государства. "Не расслабляйтесь. Мы опять же не знаем, как ведут себя эти вирусы. Мы еще не знаем, как откликнется на нашем обществе грипп. Его сейчас нет, даже единичных (случаев. - Прим. БЕЛТА). Ковид, как мы говорили, подавил грипп. Но мы не знаем, как будет дальше. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя", - подчеркнул белорусский лидер.

Особое внимание Президент поручил обратить на ситуацию в Минске, где, по его данным, достаточно много пациентов с тяжелым течением болезни. "Я уже предупредил вчера вечером министра здравоохранения и всех ответственных, особенно вас, Наталья Ивановна (Кочанова, председатель Совета Республики. - Прим. БЕЛТА), с Кухаревым (Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома. - Прим. БЕЛТА), отвечающих за Минск, - тяжелобольные и смертность, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Тяжелобольных очень много. Поэтому обратите на это внимание".

Президент напомнил: на лечение больных коронавирусом из государственного бюджета затрачиваются значительные деньги. Медики должны это понимать и ответственно, разумно, экономно относиться к расходованию лекарств, медикаментов, диагностических средств, подчеркнул белорусский лидер. "Но у нас порой безобразно относятся к расходованию кислорода, к примеру. То же самое - лекарства, защитные средства. Это все - деньги. Я еще раз подчеркиваю: на конец года из всех источников мы потратим $2 млрд на пандемию. Мы бы за $2 млрд могли пять лет мелиорировать земли, но спасали людей. Поэтому надо жестко взять на контроль расходование средств индивидуальной защиты, вплоть до лекарств", - потребовал глава государства.

"Два миллиарда долларов на пандемию буквально за два с лишним года. А ни с кого не взяли ни копейки за лечение, вакцинацию, тестирование. Никто же денег не платит. А бесплатно это не достается. Все кричат: "Файзер! Файзер!" А никто не спросил, за сколько нам флакончик этого "Файзера" предлагают. От 20 до 30 долларов только за одну инъекцию! У нас своя вакцина вполовину дешевле. То же самое и тестирование. Поэтому не надо кричать. Врачи знают, чем лечить и вакцинировать. У нас хорошие вакцины, не хуже, чем "Файзер", - заявил Александр Лукашенко.

При этом глава государства подчеркнул: выбор препарата при вакцинировании уже приобрел политический окрас. "Уже началась война вакцин. Это же огромные деньги, поэтому каждый хочет втюхать свою. И наши беглые закричали: "Файзер! Файзер!" На старте стоящие, готовые колесить по Европе. Туда же со "Спутником" не пускают, не признают. Нужен "Файзер", "Модерна", "Джонсон и Джонсон", "АстраЗенека". Еще раз подчеркиваю: специалисты знают, какую вакцину мы должны использовать", - отметил Президент.-0-

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