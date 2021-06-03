Лукашенко об использовании атомной энергии: если мы разумно развернемся, нам ее даже мало будет

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что при грамотном подходе страна сможет использовать всю электроэнергию, вырабатываемую БелАЭС. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая заместителя премьер-министра Юрия Назарова, помощника главы государства Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу "ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать". Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции", - отметил Президент.

В этой связи Александр Лукашенко поинтересовался, какие перспективы использования атомной энергии в стране, по каким направлениям планируется вести работу по увеличению потребления электроэнергии. "Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили, - отметил глава государства. - Поэтому атомная энергия - это будущее. И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии".-0-