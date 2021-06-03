Лукашенко об использовании атомной энергии: если мы разумно развернемся, нам ее даже мало будет

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 3 июня 2021
Минск Сплошная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:28 Мастерскую браславской СШ №1 модернизировали за средства Всемирного банка Регионы
12:11 Минэнерго отмечает рост потребления электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в жилфонде Экономика
12:08 Все районы Могилевской области приступили к массовой заготовке кормов Регионы
12:06 В России за сутки выявили 8933 случая заражения COVID-19 В мире
12:04 СК завершил расследование дела о нападении на работников заправки в Минске Происшествия
12:00 НАСА запустит в космос 128 детенышей кальмара и 5 тыс. тихоходок Технологии
11:53 Житель Дрибина угнал автомобиль и поджег его, чтобы скрыть следы преступления Происшествия
11:50 ФОТОФАКТ: Школьные оздоровительные лагеря открываются в Могилеве Регионы
11:49 Минздрав дал разъяснения держателям регистрационных удостоверений о подаваемых в ЦЭИЗ документах Общество
11:47 В Малоритском районе легковушка столкнулась с фурой - есть погибший Происшествия
11:41 Лукашенко намерен посетить введенную в эксплуатацию картонную фабрику в Добруше Президент
11:32 "Если кто-то хочет - даже у порога дома" - Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций Президент
11:29 "Белорусская энциклопедия" издала книгу о враче-подпольщике времен ВОВ Евгении Клумове Культура
11:20 Уровень кислорода в озерах мира стремительно снижается В мире
11:12 Кочанова проводит личный прием граждан в Боровлянском сельисполкоме Регионы
11:12 Лукашенко об использовании атомной энергии: если мы разумно развернемся, нам ее даже мало будет Президент
11:09 Без осадков и до +23°С ожидается в Беларуси 4 июня Общество
11:07 О работе БелАЭС и использовании атомной энергии - Лукашенко доложили о развитии энергокомплекса Беларуси Президент
11:06 До +25°С ожидается в Беларуси в выходные Общество
11:05 Гомельчанин передавал персональные данные милиционеров экстремистским Telegram-каналам Происшествия
11:00 Белорусские арбитры рассудят матч футболистов России и Болгарии Спорт
10:43 В Гомельской области военнослужащие навели переправу через реку Орессу Регионы
10:39 Telegram-канал "Жодино Для Жизни Чат" признан экстремистским Происшествия
10:30 Взрыв произошел на золотодобывающей шахте в Бурятии В мире
10:26 В литовском регионе обнаружен птичий грипп В мире
10:22 В Жлобине установили двух участников августовских беспорядков Происшествия
10:19 В Беловежской пуще впервые замечен американский хвойный клоп Регионы
10:14 Комбайн горел на поле в Буда-Кошелевском районе Происшествия
10:11 В Кричеве при пожаре погибла пожилая женщина Происшествия
10:11 В Узденском районе в лесу пропал пенсионер Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
03 июня 2021, 11:12

Лукашенко об использовании атомной энергии: если мы разумно развернемся, нам ее даже мало будет

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Белорусская АЭС новейшего поколения 3+"
О работе БелАЭС и использовании атомной энергии - Лукашенко доложили о развитии энергокомплекса Беларуси
Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что при грамотном подходе страна сможет использовать всю электроэнергию, вырабатываемую БелАЭС. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая заместителя премьер-министра Юрия Назарова, помощника главы государства Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу "ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать". Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции", - отметил Президент.

В этой связи Александр Лукашенко поинтересовался, какие перспективы использования атомной энергии в стране, по каким направлениям планируется вести работу по увеличению потребления электроэнергии. "Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили, - отметил глава государства. - Поэтому атомная энергия - это будущее. И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
атомная энергетика Лукашенко
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко намерен посетить введенную в эксплуатацию картонную фабрику в Добруше
Фото из архива "Если кто-то хочет - даже у порога дома" - Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций
О работе БелАЭС и использовании атомной энергии - Лукашенко доложили о развитии энергокомплекса Беларуси
Фото AP Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием Президентом Израиля
Лукашенко: Беларусь и Италия накопили бесценный опыт взаимодействия, который важно сохранить
Фото из архива Александр Панферов освобожден от должности первого замначальника тыла ВС - начальника штаба тыла
Главное
О работе БелАЭС и использовании атомной энергии - Лукашенко доложили о развитии энергокомплекса Беларуси
Минэнерго отмечает рост потребления электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в жилфонде
Кочанова проводит личный прием граждан в Боровлянском сельисполкоме
Добрая помощь: в рамках благотворительной акции "Евроопт" посетил детские дома по всей Беларуси
Топ-новости
Лукашенко об использовании атомной энергии: если мы разумно развернемся, нам ее даже мало будет
"Если кто-то хочет - даже у порога дома" - Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций
Щекин: фильм-расследование "Рейс Афины - Вильнюс. Разбор полета" произвел эффект разорвавшейся бомбы
Без осадков и до +23°С ожидается в Беларуси 4 июня
Фестиваль "Вытокi" стартует в Орше
ФОТОФАКТ: Школьные оздоровительные лагеря открываются в Могилеве
Минздрав дал разъяснения держателям регистрационных удостоверений о подаваемых в ЦЭИЗ документах
БЖД возобновляет с 10 июня курсирование поезда Полоцк-Москва
Более 28 тыс. человек подали заявки для работы в студотрядах
Моноколеса, гироподы и ховерборды - как сделать безопасными новые средства передвижения
Политолог: развитие отношений с Беларусью - это тест на дееспособность украинской элиты
Конституционный суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в декрете №2
"Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов
Петришенко: нужно добавить новизны "Купалью" в Александрии, сохранив национальный колорит
Минприроды: участие общественности в решении экологических проблем - залог устойчивого развития
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.