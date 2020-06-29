Лукашенко об образовании будущего: нам нужны широкопрофильные специалисты, где IT - естественная компетенция

29 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с педагогическим активом страны призвал подумать над тем, каким должно быть образование будущего, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, в стране в развитии образования многого добились и все это стало возможным благодаря тому, что постепенно и вдумчиво совершенствовалась система образования. "Для нас было важно не свести образование к сфере услуг, не нацелить только на извлечение прибыли. Я считаю одним из наших значимых достижений то, что мы сохранили возможность для всех абитуриентов получать высшее образование по конкурсу бесплатно", - сказал Президент.

Он заявил, что тем не менее есть к чему стремиться. "Сегодня нам надо найти ответ на вопрос, каким мы видим образование будущего. Об этом многие говорят, предлагают новые модели. Часто все сводят банально к информационным технологиям. Я приверженец простой идеи: не сможет ни сейчас, ни в обозримом будущем ни один айтишник, даже самый продвинутый, накормить, обуть и одеть людей, - сказал Александр Лукашенко. - Да, современные технологии способны вывести на новый уровень развития и сельское хозяйство, и производство в промышленности. Поэтому я всегда говорю, что обучение IT-специальностям само по себе прогрессивно, но оно должно быть на стыке реальных отраслей. Нам нужны широкопрофильные специалисты, где IT - это естественная компетенция".

Президент отметил, что стык IT-образования и другого - биологического, химического, экономического и даже юридического - даст современного человека. "Но надо подумать над другими отраслевыми модулями, посмотреть на будущее. Допустим, химия плюс физика, биология плюс механика или физика. Обсудите, что еще надо, и предложите", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что молодежь также хочет выбирать отдельные модули и элементы учебных программ. "Надо удовлетворить их запрос. Надо услышать их и развиваться вместе с жизнью, опираться на ее потребности", - добавил он.-0-