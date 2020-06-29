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29 июня 2020, 12:12

Лукашенко: система образования является важнейшей стратегической отраслью страны, а не сферой услуг

Александр Лукашенко во время встречи
Александр Лукашенко во время встречи

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система образования является важнейшей стратегической отраслью, а не сферой услуг. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с педагогическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов. Прежде всего, вы воспитываете граждан нашей страны, формируете интеллектуальную элиту общества", - сказал глава государства.

Во время встречи
Во время встречи

Александр Лукашенко отметил, что, возможно, не часто, но подобные встречи Президента с педагогическим активом проходят достаточно регулярно. "Есть объективная необходимость не только поговорить о достижениях и перспективах развития сферы образования, но и обсудить вопросы на злобу дня", - сказал глава государства.

Он отметил, что в последнее время, особенно в интернете, появилось много так называемых мнениеформирующих личностей. "Кто хайпует, кто постит в интернете. А вас я считаю действительно мнениеформирующими людьми. Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формирует мнение нашего народа", - сказал Александр Лукашенко.

"Нам надо идти вперед и думать о развитии нашей страны", - подчеркнул белорусский лидер. В выступлении он подробно остановился на развитии сферы образования за годы независимости страны. В свое время было принято решение совершенствовать, а не ломать ту систему образования, которая была.

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"Мы реализуем модель "Университет 3.0". Она представляет собой симбиоз образования, науки и предпринимательства, успешно развивается на базе восьми вузов. И обязательно продолжим внедрять эту модель дальше", - заявил глава государства.

"Нам, молодой Беларуси, со всех сторон начали подкидывать различные идеи радикального реформирования системы образования. Те, кто постарше, помнит, как было. Уверен, если бы пошли на это, сегодня бы плелись в числе отстающих, потеряли бы и школу, и традиции, и людей. Если разобраться, мы ведь вовремя обнаружили все подводные течения, скрытые под маской искренней помощи. Вопрос в одном: кому здесь, в Европе, нужно существование потенциального конкурента, самостоятельного, интеллектуального и развитого?" - отметил глава государства.

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По словам главы государства, в стране в развитии образования многого добились и все это стало возможным благодаря тому, что постепенно и вдумчиво совершенствовалась система образования.

Он напомнил, как в свое время у власти в стране орудовали "нацыянальна свядомыя", которые якобы боролись за суверенитет и независимость, и они прежде всего вторглись в систему образования. "И вы помните, что тогда происходило. Став Президентом, мне, спасая страну, пришлось заниматься и системой образования, - рассказал Александр Лукашенко. - Тогда я уловил ту нить, которую надо было поддержать. Я заявил о том, что нам не надо ничего ломать и выдумывать, нам надо совершенствовать ту систему образования, которая у нас есть, была и будет. И нам с величайшим трудом удалось в большей степени вернуться к той системе, которая была, усовершенствовав ее, и, конечно, не отказаться от новых ростков".

"Мы не только сохранили, но и приумножили лучшие традиции нашей высшей школы", - подчеркнул глава государства.-0-

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