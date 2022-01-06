Лукашенко об оголтелой политизации истории в 90-е: были в шаге от потери национальной государственности

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь была в шаге от потери национальной государственности на фоне оголтелой политизации истории в 90-е годы XX века. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко констатировал, что некоторые соседи Беларуси выстраивали собственную историческую политику, формировали институты и программы. При этом свою концепцию исторических событий они подстраивали под совершенно конкретные политические цели, под партии, отдельных политиков и так далее. "Для одних, как я уже говорил, Беларусь - это плацдарм для броска на Россию. Другие страдают фантомными болями - все ищут здесь свои исторические земли. И первым, и вторым суверенная Беларусь и белорусский народ не нужны", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что на эти цели были брошены немалые средства: "Еще в 90-х, когда начался период оголтелой политизации истории. Ее перевернули с ног на голову. Общество раскололи. Мы были в шаге от потери национальной государственности".

"Не без помощи Сороса и "соросят" внутри, которые взялись за издание новых учебников по истории Беларуси. До 1994-го ведомые американцами "свядомыя" успели многое переписать и выучить часть детей. Да и мы с вами тоже поддавались на некоторые вещи. Те ученики и студенты, воспитанные на созданных тогда исторических фейках, сегодня сами родители. Результат навязанной нам в те годы романтизации и выпячивания некоторых периодов в истории белорусского народа мы видим, особенно сейчас", - констатировал глава государства.

Он привел пример: в представлении части молодежи Наполеон, пообещавший восстановить Речь Посполитую, - "освободитель". "Чему удивляться, если портретов литовской и польской знати по всей стране было больше, чем, например, героев Великой Отечественной войны или нашей современной истории, - сказал Президент. - Плоды такого "патриотического" воспитания мы наблюдали и в 2020-м. Но нет худа без добра. Благодаря этим событиям теперь все знают истинную историю символа оккупации родной земли и предательства белорусского народа".

"Многие, кто развешивал у себя на окнах БЧБ-тряпки, сегодня этого стыдятся. Понимают, кто ими управлял. Но плохо то, что в данном случае нам пришлось реагировать на события, а должны были упреждать эти события", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-