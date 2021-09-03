Лукашенко об Олимпиаде в Париже: не дай бог будет такой же провал, как в Токио

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупреждает руководство спортивной отрасли, что на следующей Олимпиаде в Париже необходимо показать лучший результат, нежели в Токио. Об этом он заявил сегодня на совещании по развитию футбола и спортивной отрасли в целом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально через 3 года Олимпийские игры в Париже. Пенять будет не на кого. Тот же климат фактически, что и у нас. Даже еще лучше. Это не в Японию. Не дай бог будет такой же провал, как в Токио", - предупредил белорусский лидер.

Глава государства удивился, что на Олимпиаде в Токио некоторые белорусские спортсмены не смогли даже подтвердить свои предыдущие результаты, а ведь могли завоевать медали. А попавшие на соревнования середнячки вдруг начали выставлять какие-то условия.

"Это бардак, отсутствие всякой дисциплины. А должна быть дисциплина", - подчеркнул Президент.-0-