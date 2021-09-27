Лукашенко об организаторах нелегальной миграции: в Польше, Литве и других странах самые бандюганы сидят

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко отвергает обвинения в адрес Беларуси в организации потоков нелегальной миграции, заявляя о действиях в этом плане международной преступной группы. Об этом он заявил сегодня, принимая руководство силового блока с докладом об обстановке на государственной границе, передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается ситуации с мигрантами, Александр Лукашенко отметил, что обстановка дополнительно усугубляется действиями пограничников в сопредельных государствах. "Руководители этих государств делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса. Более того, своими обвинениями (твердят они с самых высоких трибун) решили ввести в заблуждение и все мировое сообщество. Возьмите их выступления в Генеральной ассамблее ООН", - сказал глава государства.

Он, в частности, отметил и давление со стороны Польши: "Ясно, что такое Польша в ЕС. Под зонтиком американцев находится. Они проблем доставляют Евросоюзу не меньше, чем нам поляки, руководство Польши. И они давят на Европейский союз, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского союза".

Александр Лукашенко в очередной раз отверг подобные обвинения, назвав их чепухой. Он подчеркнул, что сами страны Запада виноваты в возникшем миграционном кризисе. "Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы - первопричина того, что люди бегут от войны на Запад, - сказал Президент. - Поэтому надо разбираться там. И я уже не раз подчеркивал, что это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море еще больше идет в ЕС народа. Валом идут. И это все организовано соответствующими людьми".

Что касается транзита мигрантов через Беларусь, глава государства пояснил, как именно это происходит: "Там организовывают этих людей, финансируют отчасти. Самолетами они летят сюда, пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу, перебрасывают туда. А там - в Польше, Литве и других странах - самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру. И отправляют дальше в Германию. Они же не в Польшу идут. Они идут в Германию, Францию, отчасти в Великобританию. Для них границ нет".

"И я уже открыто сказал: вы (коллективный Запад и Евросоюз в частности. - Прим. БЕЛТА) против нас развернули гибридную войну, вы против нас ведете санкционную войну, и вы что, хотите, чтобы мы вас защищали здесь? Так не будет. Пусть там борются с теми, кто не нужен в Польше или в Литве", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, как обращаются в сопредельных странах с бедолагами мигрантами, которые хотят получить убежище в странах ЕС: "Люди в военной форме (ясно кто, мы это видим) - и полиция, и погранвойска, уже армию подключили к этому - силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Избитых, замерзших, изувеченных, порой мертвых перебрасывают на нашу сторону. А нам что остается делать? Не бросишь же человека на границе".-0-