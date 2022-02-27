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27 февраля 2022, 12:05

Лукашенко об отказе Зеленского направить делегацию на переговоры в Гомель: это их выбор. Зря, очень зря!

Владимир Зеленский. Фото EPA-EFE
Владимир Зеленский. Фото EPA-EFE

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об отказе Зеленского направить делегацию на переговоры в Гомель: это их выбор. Зря, очень зря! Об этом глава белорусского государства заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующая новость появилась уже в ходе ответов белорусского лидера на вопросы представителей СМИ после голосования на референдуме.

"Бедный Путин. То предлагают, то назад отступают. Мне его, честно говоря, жаль. Вчера я его так убеждал, говорю: "Слушай, надо поехать". "Да не поедут они". Говорю: "Ну, не поедут - это их будет выбор". Так и получилось. Ну как с ними разговаривать (украинскими властями. - Прим. БЕЛТА)? Вчера пообещали, что приедут. Он самолет посылает с делегацией, мы везем их в Гомель. Они (украинская сторона. - Прим. БЕЛТА) отказываются, если это не фейк".

Глава государства уверен, что Владимир Зеленский зависим в своих решениях от внешних сил: "Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его. Или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут!"

"Если он где-то дернется, выкинут из бункера и будет стоять возле РСЗО на проспекте Победителей в Киеве. Вот все. Вот их политика. Это их выбор. Зря, очень зря!" - резюмировал глава государства.-0-

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