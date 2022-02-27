Лукашенко об отказе Зеленского направить делегацию на переговоры в Гомель: это их выбор. Зря, очень зря!

Владимир Зеленский. Фото EPA-EFE

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об отказе Зеленского направить делегацию на переговоры в Гомель: это их выбор. Зря, очень зря! Об этом глава белорусского государства заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА. Соответствующая новость появилась уже в ходе ответов белорусского лидера на вопросы представителей СМИ после голосования на референдуме. "Бедный Путин. То предлагают, то назад отступают. Мне его, честно говоря, жаль. Вчера я его так убеждал, говорю: "Слушай, надо поехать". "Да не поедут они". Говорю: "Ну, не поедут - это их будет выбор". Так и получилось. Ну как с ними разговаривать (украинскими властями. - Прим. БЕЛТА)? Вчера пообещали, что приедут. Он самолет посылает с делегацией, мы везем их в Гомель. Они (украинская сторона. - Прим. БЕЛТА) отказываются, если это не фейк". Глава государства уверен, что Владимир Зеленский зависим в своих решениях от внешних сил: "Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его. Или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут!" "Если он где-то дернется, выкинут из бункера и будет стоять возле РСЗО на проспекте Победителей в Киеве. Вот все. Вот их политика. Это их выбор. Зря, очень зря!" - резюмировал глава государства.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!