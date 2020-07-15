Лукашенко об уборочной: надо активизироваться, убрать хлеб, не глядя ни на какие выборы

15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом Витебской области подчеркнул, как важно слаженно и в оптимальные сроки провести уборочную кампанию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что как в целом по стране, так и в Витебской области наблюдаются положительные подвижки в сельском хозяйстве. "Даже с вертолета видно, что в этом году вся республика другая. Но меня радует Витебщина. Начали неплохо работать, обрабатывать посевные площади, поля. И урожай неплохой, - сказал Александр Лукашенко. - Чего бы нам ни стоило, нам надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И нельзя потерять этот год. Для Витебщины он очень показательный".

Вместе с тем Президент предупредил, что уборка, особенно в Витебской области, учитывая агроклиматические особенности региона, будет непростой. "На поле, как сказал губернатор, более 1 млн 300 тыс. т хлеба. И этот хлеб надо взять и создать хотя бы 100 тыс. т резерва в Витебской области", - отметил глава государства.-0-