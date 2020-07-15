Лукашенко: ключевая задача в масштабах страны - развитие регионов

15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ключевой задачей в масштабах Витебской области и страны является развитие регионов. Об этом он сказал сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ключевая задача в масштабах области и страны - развитие регионов. Это главное будет направление. Надо развивать регионы!" - подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что в стране есть программы и планы по крупным и малым городам, сельским поселениям, ускоренному развитию городов и районов с населением около 80 тыс. человек. И работа эта была начата именно с Орши в Витебской области. "Здесь решено было сделать образец, пример, по которому должны развиваться такие регионы. У нас, по-моему, 11 таких городов, как Орша, и каждый имеет свою программу развития по примеру Орши", - сказал Александр Лукашенко.
"Но прошу иметь в виду, что спрос за выполнение этих программ будет очень серьезным", - предупредил белорусский лидер.
Президент обратил внимание, что обозначены все направления регионального развития, начиная от неперспективных деревень, хуторов, агрогородков, до районных и областных центров. "Мы обозначили, в каком направлении будем развиваться. И будущая пятилетка будет посвящена этой малой родине. Нам надо поднять регионы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске, и желания у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске", - заявил глава государства.-0-