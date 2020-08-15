Лукашенко об угрозах в адрес семей военнослужащих: не надо играть с огнем

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! - сказал Президент. - Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве".

"Я, как Президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они - те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти", - подчеркнул глава государства.

"Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!" - добавил Александр Лукашенко.-0-