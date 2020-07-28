Лукашенко об уличных акциях: никому не позволено пинать ногами правоохранителей

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки нападения на правоохранителей должны моментально пресекаться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

В бригаде спецназа Александра Лукашенко встретили министр внутренних дел Юрий Караев, его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир войсковой части 3214 Владимир Жизневский, командир СОБРа Александр Быков и командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Александр Лукашенко, поприветствовав военнослужащих, отметил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами. "Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", - сказал Президент, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

Глава государства ознакомился с образцами военной техники, стоящими на вооружении внутренних войск и ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. Ему показали специальные автомобили "Лис-ПМ", "Волат", "Хищник", "Цунами", специальный штурмовой заградительный комплекс "Рубеж". Эти машины могут использоваться для проведения контртеррористических и специальных операций, выполнения задач территориальной обороны. Затем Президенту продемонстрировали тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.

Александр Лукашенко также побывал в недавно построенном на территории части общежитии. Как доложили главе государства, его планируется ввести в эксплуатацию уже в августе. Здесь 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных квартир. В общежитии преимущественно будут проживать военнослужащие, которые пока не успели создать семью. Возможно, здесь также разместят курсантов четвертого курса факультета внутренних войск Военной академии.

"Надо ориентироваться на такое жилье, - сказал Президент, осматривая квартиры. - Людям это нравится, и они будут тут жить".

По словам Юрия Назаренко, во внутренних войсках в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 1,8 тыс. военнослужащих. С 2015 года с использованием господдержки построено 472 квартиры в различных регионах страны, по государственной инвестиционной программе введены в эксплуатацию 331 квартира и данное общежитие. Напротив общежития планируется также построить многоквартирный жилой дом.-0-