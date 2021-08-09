Лукашенко об упоминании нейтралитета Беларуси в проекте Конституции: тут два варианта

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение, стоит ли в проекте новой Конституции прописывать упоминание о нейтралитете страны, как есть в настоящее время. Об этом глава государства заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается нейтралитета, это не обсуждается. Это решение Всебелорусского народного собрания - тогда все бурно поддержали, - отметил белорусский лидер. - Нейтралитета нет фактически. По Конституции - нейтралитет, а мы состоим в военно-политическом блоке ОДКБ и так далее. Правильно это или нет - конечно, правильно. Это дополнительный уровень безопасности".

По его словам, Беларусь также состоит в Евразийском экономическом союзе. "О каком нейтралитете может идти речь? - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому тут два варианта: или мы определяем в Конституции, что мы не нейтральны, либо вообще туда ничего не записываем".-0-