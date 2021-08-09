Лукашенко об упреках в диктатуре: я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки в диктатуре. Соответствующие заявления он сделал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для того чтобы диктовать в мире, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь. Я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства. Вот и все. На остальное у нас нет желания и возможности тратить ресурсы", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил: "Но если уж нас достанут очень сильно - мы отреагируем. Что мы и делаем".-0-