Лукашенко обещает жесткие меры за несоблюдение технологии возделывания льна

30 ноября, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает принять самые жесткие меры, если ответственные чиновники и руководители не смогут обеспечить полное соблюдение технологии возделывания льна. Об этом он заявил сегодня на совещании в Орше по развитию льноводства и переработки льна, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании директор РУП "Институт льна" Иван Голуб отметил, что, несмотря на рекомендации ученых и проведение учебных мероприятий, пока не везде в стране удается возделывать и обрабатывать лен по технологии.

Александр Лукашенко адресовал вопрос заместителю премьер-министра Михаилу Русому, почему сложилась такая ситуация. "Это упущение. Дожмем до каждого гектара", - ответил вице-премьер.

Президент подчеркнул, что если в будущем году руководство АПК и Национальной академии наук вместе не обеспечат соблюдение технологий возделывания льна, то последуют самые жесткие меры. Практическая работа на местах - зона ответственности губернаторов.

Одновременно глава государства отметил, чтобы всех руководителей, которые обеспечивают высокие результаты при возделывании льна и других важных культур, не забывали поощрять и поддерживать. "И не только орден, а и к ордену еще что-то надо", - сказал он.-0-