Лукашенко: обеспечение Беларуси углеводородами - один из важнейших факторов независимости

7 июня, Новополоцк /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Обеспечение Беларуси углеводородами и топливом является одним из важнейших факторов независимости. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с трудовым коллективом ОАО "Нафтан", где прошло совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о совещании, Александр Лукашенко рассказал, что решались в том числе серьезные политические вопросы. Два белорусских НПЗ вместе с добывающей компанией "Белоруснефть" глава государства назвал основой национальной экономики. "От того, будут работать эти предприятия или нет, зависит в будущем жизнь многих белорусов. Потому что сегодня без топлива никуда, как бы мы ни говорили, что приходят альтернативные виды, строим атомную станцию, меньше будем на 5-6 млрд куб.м закупать природного газа", - заметил он.

"Вы видите, как себя ведут наши основные партнеры - старший брат на востоке. Это налоговый маневр и прочее поставило наши предприятия в очень серьезную ситуацию", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание также на большую волатильность мировых цен на нефть. "Основные игроки - Америка, Россия, саудовцы вы знаете, как себя ведут. То "ОПЕК плюс", то "ОПЕК минус". Все пытаются свое счастье найти то ли индивидуально, то ли объединившись", - отметил Президент.

Александр Лукашенко акцентировал внимание и на ряде других мировых проблем, в том числе торговых войнах между США и Китаем, различных санкционных режимах. "Понимаете, в какой ситуации находится Россия, где мы покупаем основное свое сырье. Очень непростая ситуация", - констатировал белорусский лидер.-0-