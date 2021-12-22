Лукашенко обеспокоен ситуацией в реальном секторе Гомельской области

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на представлении председателя Гомельского облисполкома заявил, что обеспокоен ситуацией в реальном секторе Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в реальном секторе Гомельской области на протяжении последних лет отсутствует экономический рост. За два года валовой региональный продукт сократился на 0,1%.

"Это подтверждает и штиль в деловой активности Гомельской области. Число субъектов хозяйствования остается практически неизменным - по моим данным, 13,9 тысяч единиц. Хотя нам жизненно важно создавать новые конкурентоспособные предприятия и новые рабочие места, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику региона тоже невысокий - 16%, при том что в среднем по стране у нас 27%".

Президент отметил, что Гомельская область, как и Витебский регион, должна уходить от зависимости от крупных предприятий и максимально диверсифицировать свои точки роста.

Особо беспокоит главу государства ситуация на селе. Объем производства сельскохозяйственной продукции за два года снижен более чем на 1%. При этом республика в целом выросла почти на 11%. Падение продолжается и в текущем году. Область занимает предпоследнее место в стране и является единственным регионом, который сократил производство к уровню 2018 года.

"Вопрос в эффективности производства и соблюдении технологической дисциплины", - убежден Александр Лукашенко.

Кроме того, добавил Президент, несмотря на выделение бюджетных средств на приобретение минеральных удобрений (по программе ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС), их внесение составило только половину от потребности.

"Как результат - ваша сельскохозяйственная отрасль стабильно имеет убыток от реализации продукции и отрицательную рентабельность продаж, занимая последнее место среди регионов страны", - констатировал глава государства.-0-