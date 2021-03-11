Лукашенко обновил руководство ГТК

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Новости темы " Кадровые решения Президента"
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил руководство Государственного таможенного комитета. Соответствующие кадровые решения он принял сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.
Первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета назначен Александр Валиев. До этого он занимал пост начальника Минской региональной таможни.
В руководстве ГТК также два новых заместителя председателя. Это Андрей Большаков и Эдуард Данилович. Прежде они в структуре ведомства возглавляли соответственно главное управление организации таможенного контроля и главное управление организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля.-0-