12 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на вопрос цены при импорте медоборудования и лекарств. Эту тему глава государства поднял сегодня на встрече с министром здравоохранения Беларуси Владимиром Караником, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важным был вопрос медицинского оборудования и лекарств. Прежде всего ценообразование, поставки", - напомнил Президент.

Александр Лукашенко и Владимир Караник

Он отметил, что ранее часть лекарств и медоборудования импортировались по несколько завышенным ценам. "Надо было эти цены приводить в чувства. Для этого надо не просто отдавать рынку на откуп. Конкуренция - дело хорошее, но все-таки мы должны знать минимальные и максимальные цены по тому или иному оборудованию, особенно дорогостоящему. А мы их знаем, они понятны. И стараться работать ниже этих цен. Насколько получилось?" - поставил вопрос Александр Лукашенко.

Глава государства также поинтересовался, возможно, имеющимися проблемами и спросил, нужно ли вмешательство с его стороны.

"Что касается медицинского оборудования, ваши ощущения, что цены были не оптимальны, абсолютно правильны, они подтвердились, - сказал Владимир Караник. - Здесь мы активно поработали по созданию прозрачной системы закупок, улучшению маркетинга и работе с производителями для того, чтобы они напрямую выходили на наши рынки".-0-

Караник: закупочные цены на медоборудование удалось снизить в разы По словам министра здравоохранения, цены снизились за счет организации более прозрачных конкурсов на закупку техники, а также работы напрямую с производителями.