Лукашенко обратился к творческой интеллигенции: вы лицо нации, не делайте больше неправильных шагов

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета обратился к творческой интеллигенции, призвав ее не заниматься политикой и больше не совершать неправильных шагов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко выразил сожаление по поводу того, что редко посещал театральные постановки. "Я больше был сконцентрирован на том, чтобы дать людям то место, где они должны творить. Это я считал главным для меня как Президента. Если мы не создадим для вас этих площадок, так и искусство негде будет показывать", - пояснил белорусский лидер. Под патронажем главы государства в последние годы были реконструированы, модернизированы, построены многие культурные объекты по всей стране.

"Но, наверное, упустил я вас в том плане, что редко бывал на ваших постановках, спектаклях, на представлениях", - сказал Александр Лукашенко. По его мнению, отчасти это стало причиной негативных проявлений в культурной, театральной среде в прошлом году. "В этом, наверное, и есть вина, что здесь чуть ли не звучал "Магутны Божа". Не со сцены, в зале, - отметил Президент. - Когда мне доложили про театр Янки Купалы и о вас, меня это не просто удивило, меня это убило на том этапе".

Обращаясь к деятелям культуры, представителям творческой интеллигенции, Президент предостерег их от совершения в дальнейшем неверных шагов. И в этой связи он вспомнил, как недавно говорил студентам во время бала выпускников, чтобы они не делали в начале своего пути неверные шаги и приводил известную поговорку: сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя.

"Точно так и в молодости. Если вы делаете правильные шаги в нужном направлении, вы начинаете закладывать фундамент своей жизни. Если заложите его правильно, он будет всю жизнь работать на вас. Но, если в молодости совершите что-нибудь неверное, можете сломать всю свою жизнь. Трудно будет потом выкарабкаться из этой ситуации", - обратил внимание глава государства.

"Вы лицо нации. Творческая интеллигенция - это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если молодой человек сделал неправильный шаг, его можно простить, понять, у него есть время исправиться. Вы никогда не исправитесь. Если обрели и потеряли свое лицо, его практически нельзя будет восстановить. Поэтому прежде чем что-то сделать (а на вас смотрят миллионы глаз, и не только в нашей стране), думайте, следите за каждым своим шагом. Вы талантливы. Не губите этим свой талант".-0-

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